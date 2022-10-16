قدم سفيرنا لدى الولايات المتحدة المكسيكية صلاح سليمان الحداد أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس الولايات المكسيكية المتحدة أندريس لوبيز أوبرادور حيث أقيمت مراسم الاحتفال بالقصر الرئاسي في العاصمة مكسيكوسيتي.



وقالت سفارتنا لدى المكسيك في بيان لـ (كونا) إن السفير الحداد نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس المكسيكي مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين وحرص الكويت على تعزيز علاقتها مع المكسيك في جميع المجالات.



كما قدم سفيرنا لدى السنغال عادل عبدالكريم الأمير اوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للكويت لدى جمهورية السنغال الى الرئيس السنغالي ماكي سال وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة دكار.



وقالت سفارتنا لدى السنغال في بيان لها ان السفير عادل عبدالكريم نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الى الرئيس السنغالي، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية والتعاون المثمر القائم بين البلدين.



كما قدم سفيرنا الجديد لدى كمبوديا محمد الهاجري أوراق اعتماده إلى الملك نوردوم سيهاموني ملك كمبوديا سفيرا مفوضا فوق العادة للكويت لدى المملكة. وقالت سفارتنا في بنوم بنه في بيان إن السفير الهاجري نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى ملك كمبوديا. وأضافت أن ملك كمبوديا حمل السفير الهاجري تحياته الشخصية وأطيب تمنياته لصاحب السمو الأمير وسمو نائب الأمير وولي العهد.



وأشار البيان إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ثم تبادل الجانبان الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق أواصر العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.



كما قدم سفيرنا الجديد لدى بلجيكا نواف العنزي أوراق اعتماده إلى الملك فيليب ملك بلجيكا سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى المملكة. وقالت سفارتنا في بروكسل في بيان تلقت (كونا) نسخة منه إن السفير العنزي نقل خلال المراسم التي جرت في القصر الملكي بالعاصمة بروكسل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الملك فيليب.