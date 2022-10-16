أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في منطقة موبتي وسط جمهورية مالي والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.



وشددت الوزارة في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة ‏عن تعازي ومواساة الكويت إلى حكومة وشعب مالي وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بمنطقة لفولي في ضاحية مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال.



وشددت الوزارة في بيان لها على تضامن الكويت مع الصومال وتأييده في كل ما يتخذه من خطوات للحفاظ على أمنه واستقراره.



وعبرت عن تعازي ومواساة الكويت إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية عن تضامن الكويت مع الجمهورية التركية جراء حادث الانفجار الذي وقع في منجم للتعدين بولاية بارتن شمال تركيا وأسفر عن مقتل العشرات. وتقدمت الوزارة في بيان لها بتعازي ومواساة الكويت إلى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وأن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح في الوصول إلى العالقين في المنجم وإنقاذهم.