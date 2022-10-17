برعاية وكيل وزارة الأوقـاف والـشــؤون الإسلامية م.فريد عمادي، تقيم إدارة التأهيل والتقويم حفل افتتاح معرض المشغولات اليدوية والفنية «حرفتي بيدي 2» لعرض المشغولات اليدوية لنزلاء الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل اعتبارا من اليوم الاثنين، ولمدة 4 أيام في مبنى وزارة الأوقاف بالرقعي - الدور الأرضي.



وقال مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي إن المعرض يتضمن ورش عمل متنوعة خلال فترة المعرض، ويبرز تجربة الإدارة في تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية وبرنامجها التدريبي الحرفي وأنشطتها التأهيلية على يد نخبة من المدربين المتخصصين، وفق خطة معتمدة لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها لتدريب وتأهيل الفئات المعنية ودمجها في المجتمع بصورة لائقة ومناسبة.