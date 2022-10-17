شيخة العبدالله: أبناؤنا المعاقون لديهم بصمة كبيرة ونجاحات متتالية في كثير من البطولات على جميع المستويات

سهيلة الصباح: مثل هذه الفعاليات مهمة جداً لدمج المعاقين بالمجتمع ونتمنى دائماً المزيد منها لما فيه خدمتهم



ندى أبونصر



أكدت الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله أنها سعيدة جدا بمشاركتها في مسيرة اليوم العالمي للعصا البيضاء التي ترمز الى السلام والتعاون.



وفي تصريح صحافي على هامش مسيرة نظمتها جمعية المكفوفين بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، يوم أمس الأول، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يصادف 15 من أكتوبر من كل عام تزامنا مع احتفاء الجمعية بالذكرى الـ 50 لتأسيسها، قالت العبدالله: واجب على الجميع المشاركة في مثل هذا اليوم مع أبنائنا المعاقين الذين لديهم بصمة كبيرة ونجاحات متتالية من خلال مشاركاتهم العديدة على جميع المستويات والبطولات التي حققوها ونتمنى من الجميع تشجيعهم ومشاركتهم لأنهم يستحقون الدعم الدائم.



بدورها، قالت الرئيسة الفخرية لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين ورئيسة فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح: فرحتي كبيرة بمشاركة أبنائي ذوي الإعاقة والمهتمين والمتطوعين باحتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء والذكرى الخمسين لتأسيس جمعية المكفوفين، موضحة أن مثل هذه الفعاليات مهمة جدا لدمج أبنائنا المعاقين بالمجتمع ونتمنى دائما المزيد من هذه الفعاليات والأنشطة.



رمزية العصا



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي إن العالم يحتفل في شهر أكتوبر من كل عام بهذا اليوم، والعصا يستفيد منها المكفوف لأنها تسهل عليه التنقل والحركة من مكان إلى آخر، وهذه جهة عالمية للأمم المتحدة تحتفل بجميع المكفوفين في كل العالم.



وبين أن الهدف من المسيرة تعريف المجتمع باليوم العالمي للعصا البيضاء ومشاركة المكفوفين مع إخوانهم في كل أطياف المجتمع في هذه المناسبة بمشاركة جمعية المكفوفين الكويتية وجمعية الهلال الأحمر ومجموعة من الجمعيات المتخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون ووزارة الداخلية وكافة الجهات في الدولة.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للجنة الإعلامية وأمين سر الجمعية منصور العنزي إن العالم أجمع يحتفل بالذكرى العالمية للعصا البيضاء، موجها الشكر إلى القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة كل على دعمها ورعايتهم لأبنائهم ذوي الإعاقة البصرية.



وأضاف ان الاحتفال مميز هذا العام لتزامنه مع اليوبيل الذهبي للجمعية وهذه المسيرة انطلاقة المهرجان الذي سيكون على مدار عام وسيتخلله ملتقى عربي للمكفوفين العرب والعديد من الفعاليات المتميزة، منها افتتاح صالة الشيخ صباح الأحمد الرياضية وهو معلم جديد سيقام برعاية أبوية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله.



من جهته، قال الرئيس الفخري لجمعية المكفوفين الكويتية فهد صياح أبوشيبة إنه في اليوم العالمي للعصا البيضاء نحتفل به كل عام داخل الكويت في هذا اليوم العالمي للعصا البيضاء وان المسيرة بدأت في الساعة 4.30 من مطعم بابل على الخليج حتى صالة سلوى الصباح، والكويت تفتخر بهذا النشاط الإنساني لدمج إخواننا المكفوفين مع المجتمع.



وأشار إلى أن الهدف من هذه المسيرة تعريف العالم بالعصا البيضاء وإيصال رسالة للاهتمام المجتمعي والتطوعي بهذه الفئة.



تذليل العقبات



وأكد رئيس لجنة العلاقات العامة في الجمعية فهد العنزي على هامش الفعالية أن الرسالة المرجوة من المسيرة تهدف إلى توعية المجتمع حول اعتماد فاقدي البصر على انفسهم من خلال استخدام العصا البيضاء.



وقال العنزي إن أهمية استخدام العصا البيضاء تكمن في تذليل العقبات التي تواجه أصحاب الشأن، لاسيما في جانب التنقل بحرية واستقلالية إضافة إلى انعكاس صورة مشرقة مليئة بالعزم والتحدي لذوي الهمم الاستثنائية.



وأوضح أن الجمعية بصدد تنظيم فعاليات مقبلة تكرس دور منتسبيها في المجتمع وتبرز احتياجاتهم، معربا في الوقت ذاته عن شكره للجهات المشاركة من جمعيات النفع العام وممثلي وزارتي الشؤون الاجتماعية والخدمة المجتمعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة التربية.