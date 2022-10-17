

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش، ان القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة مساء. وقالت المديرية في بيان صحافي أمس، إن الرماية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5% ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم. ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.