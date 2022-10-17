عاطف رمضان



أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف أحمد الهداب عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31 ديسمبر 2004 وما قبل، مشيرا الى أن ذلك ترجمة لتوصيات مجلس الوزراء بتسريع وتيرة التوزيعات الإسكانية. وقال الهداب في بيان صحافي إنه على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 ديسمبر 2004 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق «سهل» أو زيارة الافرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من 8:30 صباحا حتى 12:30 مساء في مراكز القرين والأفنيوز وبرج التحرير والجهراء، أو في المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من 4 حتى 7 مساء ابتداء من الأحد 23 أكتوبر.



وأكد تواجد فريق من المؤسسة خاص بتطبيق «سهل» في المبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم حول كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.



من جانب اخر أعلنت، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.



وأضافت «السكنية» أن الأولوية ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018 وما قبل، لافتة إلى ضرورة إحضار البطاقة المدنية أو إبراز تطبيق «هويتي» لصاحب العلاقة وقرار التخصيص.