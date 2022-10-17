عبدالله الراكان



برعاية الرئيس الفخري لحملة «عمار يا كويت» الشيخة امل الحمود تم تنظيم الحملة الوطنية «سمعا وطاعة يا سمو الأمير ويا سمو ولي العهد» مساء أول من أمس في مركز القادة بالخالدية، بحضور مدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة محمود أبل وحامد الهزيم ومشاركة شخصيات اعلامية وفنية.



وفي البداية، هنأت الشيخة أمل الحمود صاحب السمو الأمير بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم، كما تقدمت بالتهنئة إلى سمو ولي العهد قائلة: كم نحن سعداء للاحتفال معا تحت شعار «سمعا وطاعة يا سمو الأمير ويا سمو ولي العهد»، ومن هنا نبدأ معا للعمل على حفظ الكويت واهلها وخدمتها كل في موقعه.



وشكرت الحمود الهيئة العامة الرياضة لإتاحتهم الفرصة لنا لإقامة هذه الفعالية، داعية الله ان يحفظ الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء.



بدوره، هنأ رئيس مجلس ادارة حملة «عمار يا كويت» ناصر المهلهل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، قائلا: كم نحن سعداء بالانتماء لهذا الوطن ولهذه لأسرة الكريمة آل الصباح، وندعو الله عز وجل ان يحفظهم ويجعلهم لنا ذخرا وفخرا.



وأضاف المهلهل: بالأمس القريب كان خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو الأمير بمثابة رسالة تحثنا على التماسك والتعاون وان نضع الكويت بين اعيننا ونبتعد عن الخلافات من أجلها، لذا يجب ان نلبي النداء ونحقق رؤية القيادة السياسية على ارض الواقع ونحث ابناء الوطن على العمل ونغرس فيهم الولاء وحب الكويت وأهلها وحماية أمنها.



وأضاف المهلهل ان نداء السمع والطاعة يجب يأخذ حيزا اكبر ونعمل معا لجعل الكويت بلد الأمن والأمان ونعيدها لؤلؤة الخليج كما كانت في السابق، متقدما بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الفعالية.