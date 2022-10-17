القاهرة - هناء السيد



يشارك رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب الزميل عدنان الراشد في المؤتمر الرابع عشر لاتحاد الصحافيين العرب، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك في المقر الدائم للاتحاد بالقاهرة خلال 18 و19 أكتوبر الجاري، بمشاركة وفود من 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحافيين يمثلون 18 دولة عربية.



ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خطة عمل الاتحاد للسنوات الأربع القادمة، كما سيشهد اختيار أمانة عامة جديدة، إضافة إلى بحث كيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية والتي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، لاسيما أن الاتحاد يقوم بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحافيين والصحافة وكذلك مختلف القضايا العربية في مواجهة الأكاذيب والشائعات التي تحيط بوطننا العربي.



الجدير بالذكر أن المؤتمر العام للاتحاد ينعقد كل 4 سنوات، بحضور أعضاء الوفود المشاركة إضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15، وقد تأسس الاتحاد في القاهرة عام 1964، تعبيرا عن رغبة الصحافيين العرب في توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا وطننا العربي.



وسيشارك في المؤتمر وفد من جمعية الصحافيين الكويتية برئاسة الزميل عدنان الراشد، إضافة إلى أمين سر الجمعية الزميل جاسم كمال، وأمين الصندوق الزميل دهيران أبا الخيل.