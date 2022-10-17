على مساحة 7 هكتارات تمتد مدينة «جيبلي» الترفيهية التي تفتح أبوابها للزوار بعد أسبوعين في مقاطعة آيتشي على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الغرب من طوكيو، وتضم أنشطة مستوحاة من الأفلام التحريكية التي أنتجتها هذه الاستوديوهات اليابانية ذات الشهرة العالمية.



وخلافا لأبرز مناطق الجذب السياحي اليابانية الأخرى ومنها «طوكيو ديزني لاند»، تشكل المساحات المفتوحة الواسعة عنصرا رئيسيا في المتنزه الجديد الذي يفتح أبوابه للجمهور في الأول من نوفمبر بموقع معرض «إكسبو» الدولي عام 2005.

وتركز المدينة الترفيهية على احترام الطبيعة الحاضرة بقوة أصلا في أعمال «جيبلي»، على ما يشرح مصمموه. وتتألف المدينة من 5 مناطق، ستكون 3 منها متاحة للجمهور اعتبارا من تاريخ الافتتاح.



أطلقت على المنطقة الأولى تسمية «تلة الشباب»، وستكون فيها عناصر من عالم أفلام «كاسل إن ذي سكاي» و«ذي كات ريتورنز» و«هولز موفينغ كاسل»، مع نسخ بالحجم الحقيقي لمبان شهيرة من هذه الأعمال.



أما «غابة دوندوكو» فمستمدة من مناخات الريف في «ماي نيبور توتورو»، وفيها مسارات للنزهة ومساحة للألعاب.



وفي «مستودع جيبلي الكبير» ستتاح زيارة ديكورات 13 من أشهر إنتاجات الاستوديو، منها مثلا القطار الذي يسير على الماء في «سبيريتد أواي».



ويتوقع أن تصبح هذه المدينة الترفيهية، التي استغرق بناؤها أكثر من 5 سنوات وبلغت تكلفتها 34 مليار ين (240 مليون دولار)، نقطة جذب سياحي رئيسية لآيتشي، التي يتوقع أن يبلغ الإقبال عليها نحو 1.8 مليون زائر سنويا بعد افتتاح المناطق الـ 5 كلها السنة المقبلة. وتقدر العائدات الاقتصادية السنوية بـ 48 مليار ين (339 مليون دولار).