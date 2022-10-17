أقيم حفل الأكاديمية السنوي الثاني لمتحف الأكاديمية في لوس أنجيليس مساء السبت بحضور عدد كبير من المشاهير من بينهم هايلي بيبر وأوليفيا وايلد وسيلينا غوميز وصوفي تيرنر. وتم خلال الحفل تكريم جوليا روبرتس بجائزة Academy Museum Gala Icon في الحفل الذي أقيم في المتحف الأكاديمي للصور المتحركة في لوس أنجيليس، كما تم تكريم ميكي لي وستيف ماكوين وتيلدا سوينتون لمساهماتهم في السينما. وحصلت روبرتس على جائزة الأيقونة كاحتفال بمسيرتها المهنية التي امتدت لثلاثة عقود وكان لها تأثير عالمي.



ووفق مسؤولي المتحف، تعكس الجوائز التي يتم تقديمها في الحفل سنويا مهمة المتحف لتعزيز فهم السينما والاحتفال بها والحفاظ عليها وتوسيع نطاق المعرفة والمحادثات حول السينما باعتبارها شكلا فنيا عالميا وقوة ثقافية، حيث نجح حفل العام الماضي في جمع 11 مليون دولار للمتحف، وفقا لصحيفة «هوليوود ريبورتر».