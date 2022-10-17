كشفت دراسة طبية حديثة، أن زيادة كميات الخضراوات في الوجبات التي يتناولها الإنسان بشكل يومي ترتبط بشكل مباشر بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وضعف عضلة القلب والضغط.



ونقلت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة «ناتشر» أمس عن خبير في علم الأوبئة بمعهد قياسات الصحية والتقييم الأميركي جيفري ستانواي، أن الباحثين قاموا بدراسة تأثير تناول المزيد من الخضراوات على الحالة الصحية العامة للإنسان بعد دراسات شملت أكثر من 4.6 ملايين شخص من إجمالي 34 دولة.



وكشف ستانواي أن زيادة كميات الخضراوات في طعام الإنسان بمعدل 4 مرات يوميا يؤدي إلى انخفاض بنسبة 23% في معدلات الإصابة بضعف عضلة القلب، بالإضافة إلى نقص نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



وذكرت الدراسة أيضا العلاقة الوثيقة التي تربط بين التدخين والإصابة بمرض سرطان الرئة في المقام الأول بالإضافة إلى مخاطر الإصابة بأمراض أخرى كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وهو الأمر الذي أكدت عليه الدراسة بشكل كامل وغير قابل للتغيير في المستقبل.