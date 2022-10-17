تسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية في سريلانكا خلال الأيام الثلاثة الماضية، في مقتل 3 أشخاص، وإصابة ما يزيد على 55 ألف شخص.

وقال مركز إدارة الكوارث في سريلانكا أمس، إن الطقس المطير الذي تسبب في فيضانات وانزلاقات أرضية سيستمر حتى الأربعاء المقبل.



بالتوازي، ذكرت إدارة الري أن مخاطر الفيضانات في بعض المناطق ستتفاقم إذا استمرت الأمطار الغزيرة.



وأشار المركز إلى أن التحذير الصادر بشأن الانزلاقات في 6 مقاطعات جرى تمديده نظرا للظروف المناخية السيئة.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأمطار الغزيرة الحالية ترجع إلى تأثير منطقة التقارب المداري بالقرب من البلاد.