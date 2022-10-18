يعقد المؤتمر الأمن السيبراني الرابع للتعليم والأبحاث السيبرانية هذا الشهر، وسيقام المؤتمر على مدى يومين 25 و26 أكتوبر الجاري في الحرم الجامعي لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا الكائن في منطقة الدوحة في محافظة العاصمة.



وهذا هو المؤتمر الرابع لتعليم وبحوث الأمن السيبراني (CERC) والذي ينظم كمشروع مشترك ما بين حكومة المملكة المتحدة ممثلة السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني في الكويت بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت (CITRA)، وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، وجامعة الكويت (KU) وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS). ويتمحور موضوع المؤتمر هذا العام حول تقنيات المرونة الإلكترونية والتي تشمل المجالات:



٭ تأمين البنية التحتية الحيوية



٭ تكامل الأمن السيبراني في المناهج



٭ البلوك شين (Blockchain) وإنترنت الأشياء



٭ أمن وخصوصية الجوال



وسيتضمن جدول المؤتمر ما يلي:



اليوم الأول: 8:30-3:20 مساء، الجلسة الأولى: تأمين البنية التحتية الحيوية، تتخللها أربع ندوات وجلسة مناقشة: تقييم المخاطر الكمية لأصول تكنولوجيا المعلومات: إطار عمل مؤسسي فعال من حيث التكلفة لاعتماد أنظمة الأمن، مقدمة من م.نايف جاسم العوضي من جمعية تكنولوجيا المعلومات الكويتية (الكويت)،



الأمن السيبراني لبيئات التشغيل مقدمة من البروفيسور عمر ف. رانا، جامعة كارديف، المملكة المتحدة، تأمين البنية التحتية المصرفية الحيوية مقدمة من روس مكنوتون، بنك الخليج، الكويت، CyBOK - كتاب المعرفة للأمن السيبراني مقدمة من جوناثان دويل، رئيس سيبر الخليج بالسفارة البريطانية بالرياض. وجلسة مناقشة بين (م.نايف جاسم العوضي - الأستاذ/ عمر ف. رنا - السيد روس مكنوتون).



الجلسة الثانية: Blockchain وتقنيات إنترنت الأشياء، يتخللها أربع ندوات وجلسة مناقشة: استكشاف الإمكانات الكاملة لـ Blockchain مقدمة من د.توماس مارتن، جامعة مانشستر متروبوليتان، المملكة المتحدة، (إنترنت الأشياء) مقدمة من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، Blockchain and AI مقدمة من البروفيسور نشوان داود، جامعة تيسايد، المملكة المتحدة، البنية التحتية الرقمية المزدوجة القائمة على تقنية بلوك تشين 6G مقدمة من د.إم إسرافيل بيسواس جامعة مانشستر متروبوليتان، المملكة المتحدة. وجلسة مناقشة بين (د.توماس مارتن - الأستاذ نشوان داود - د.محمد إسرافيل بيسواس).



اليوم الثاني: الأربعاء 26 الجاري (8:30- 3:00 مساء)



سيكون عبارة عن ثلاث جلسات:



الجلسة الأولى: تكامل الأمن السيبراني في المناهج (الجزء الأول)/ يتخللها ثلاث ندوات.



الجلسة الثانية: تكامل الأمن السيبراني في المناهج (الجزء الثاني)/ يتخللها ثلاث ندوات وجلسة مناقشة.



الجلسة الثالثة: Mobile and 5G/6G Security/ يتخللها خمس ندوات.