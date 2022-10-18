أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية 2022/2023 لحملة الدبلوم من خريجي كليات ومعاهد الهيئة المتفوقين للعام الدراسي والتدريبي 2021/2022، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى 5 نوفمبر المقبل.



وقال مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية بالهيئة جاسم القعود في تصريح صحافي أمس إن فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية سيكون عبر الموقع الرسمي للهيئة (www.paaet.edu.kw).



وأوضح ان خطة البعثات ستكون لخريجي كلية الدراسات التكنولوجية وكلية الدراسات التجارية تخصص القانون وتخصص الحاسب الآلي وخريجي كلية العلوم الصحية إلى جانب كلية التمريض وخريجي المعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للاتصالات والملاحة، إضافة إلى خريجي المعهد الإنشائي تخصص مساح أراضي وتخصص مراقب مباني وتخصص رسام هندسي.