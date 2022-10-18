عبدالعزيز الفضلي



استقبل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ممثلين من قوة الإطفاء العام برئاسة المدير المساعد للعلاقات العامة والإرشاد العقيد محمد الغريب يرافقه المقدم د.جاسم الخياط والمقدم عبدالله الحجي.



وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية والعمل المجتمعي بين الطرفين لتقديم زيارات ميدانية للطلبة بجميع المناطق التعليمية، بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية لهم سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة.



وتم تكريم الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ومديرة إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي على جهودهم المبذولة، خاصة في بداية العام الدراسي الجديد.