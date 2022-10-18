قاعدة بيانات Scopus تضم أكثر من 200 ألف باحث من أكثر من 8 ملايين عالم يعتبرون من الناشطين عالمياً ضمن 22 مجالاً علمياً أساسياً و176 مجالاً علمياً فرعياً



أصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، وشملت القائمة خمسة أساتذة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا.



ويعتمد هذا التصنيف، الذي يعتبر الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم، على المعلومات الببليومترية الواردة في قاعدة بيانات Scopus، التي تضم أكثر من 200،000 باحث من أكثر من 8 ملايين عالم يعتبرون من الناشطين عالميا ضمن 22 مجالا علميا أساسيا و176 مجالا علميا فرعيا.



وبهذه المناسبة، أشادت AUM بجهود هيئتها التدريسية بتحقيق ذلك الإنجاز العلمي الهائل الذي يعكس مدى الجهد المبذول بمجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة المشاركة الدولية وعدد الأبحاث عالية الجودة والتأثير. هذا، وتحرص جامعة AUM على استقطاب الكفاءات المتميزة من الأساتذة بمختلف المجالات نظرا لأهمية دور أساتذة الجامعة في التقدم العلمي وفي تخريج دفعات متميزة وكوادر بشرية مهيئة للانطلاق إلى الحياة العملية للنهوض بالمجتمع وتطوره.



والجدير ذكره أن دراسة قائمة ستانفورد تعتمد على كفاءة الإنتاج البحثي. وتقوم على عدة مؤشرات، منها: الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومؤشر هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين h-index، ومؤشر قياس التأليف المشترك.



اختيار 5 أعضاء من هيئة التدريس في AUM



أعضاء هيئة التدريس في AUM الذين تم اختيارهم ضمن أفضل 2% من العلماء هم الأستاذ الدكتور وائل فرج، والدكتور إبراهيم محاريق، والأستاذ الدكتور محمد علي جولير، والأستاذ الدكتور وائل الكوز، والدكتور علي دينك، الذين ترتكز أبحاثهم بشكل عام على مختلف مجالات الهندسة كالأساليب الحسابية، وفيزياء المجال المغناطيسي، والضوئيات، والمواد البصرية والطاقات المتجددة. إضافة إلى مجال التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي، وعلم الربوتات، ومجال الديناميكيات (CFD)، والسوائل النانوية، وعلم الطاقة الاصطناعي، ومجال انبعاثات الغاز والاحتباس الحراري، وغيرهم من المواضيع ذات الصلة بمجالي الهندسة والتكنولوجيا.

www.aum.edu.kw