آلاء خليفة



أعلن رئيس لجنة اقتراع انتخابات جمعية كلية الطب وائل الوزان عن فوز القائمة الطبية في انتخابات جمعية كلية الطب بحصولها على 418 صوتا، في مقابل 415 صوتا للقائمة الأكاديمية.



وكانت انتخابات الجمعيات الطلابية قد تواصلت أمس في كليات مركز العلوم الطبية بالحرم الجامعي بالجابرية، بانطلاق أول انتخاباتها في كلية الطب، حيث تزينت مداخل الكلية والبهو بلافتات القوائم المشاركة احتفالا بالعرس الديموقراطي، وسط منافسة بين القائمتين الطبية والأكاديمية.



وعلى هامش عملية الاقتراع، كشف رئيس اللجنة القانونية التابعة للجنة العليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العلمية ورئيس قسم القضايا والشكاوى الطلابية خالد طعمة أن اللجنة حصرت أسماء الطلبة الذين صدرت بحقهم عقوبات تمنعهم من الترشح والانتخاب، إضافة إلى النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بانتخابات هذا العام، مشيرا إلى ضرورة تقيد الطلبة بما جاء في تعميم الانتخابات الجامعية الصادر في 25/9/2022 ولائحة النظام الجامعي الطلابي، لإنجاح هذا العرس الديموقراطي الذي يؤهل طلبة جامعة الكويت لممارسة الديموقراطية بعد تخرجهم. من جهته، قال رئيس اللجنة الميدانية بانتخابات الجمعيات الطلابية فالح المسعود إن اللجنة الميدانية اختارت أعضاء اللجان من أصحاب الكفاءة والقدرة على إدارة الانتخابات، موضحا أن اختيار اللجنة لمقار الاقتراع والفرز جاء مراعاة لأعداد الطلبة في كل كلية تسهيلا عليهم. من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتراع في كلية الطب (طلاب) وائل الوزان إن عملية التصويت سارت بكل هدوء والتزام من قبل الطلبة دون أي مشاكل تذكر، مما يدل على وعي طلبة الكلية في تمثيل زملائهم خير تمثيل، مشيدا بجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في انتخابات كلية الطب، حيث تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا واستمر التصويت حتى تم إغلاق الصناديق في تمام الساعة الثالثة عصرا. من جانبها، أشارت رئيسة لجنة الطالبات بشاير العصفور إلى أن إقبال الطالبات كان جيدا منذ الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع وحتى موعد إغلاق الصناديق، موجهة الشكر والثناء لفريق العمل على مساعيهم لإنجاح هذا اليوم، وإظهار الانتخابات على أكمل وجه.