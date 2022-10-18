قامت السفيرة الأسترالية في الكويت ميليسا كيللي بزيارة الجامعة الأسترالية لمقابلة أعضاء إدارتها والتعرف على برامجها التعليمية ومرافقها.



والسفيرة ميليسا كيللي مختصة في مجالي السياسة الخارجية والسياسة التجارية، حيث تفوق خبرتها 15 سنة في مجال الديبلوماسية والمفاوضات الدولية والقانون الدولي، وقبل تعيينها سفيرة في السفارة الأسترالية في الكويت شغلت مناصب عديدة، منها سكرتير أول في السفارة الأسترالية في الرياض من عام 2019 حتى عام 2022، ونائب السفير بالإنابة في السفارة الأسترالية في عمان خلال عام 2017، وسكرتير أول في المفوضية الأسترالية العليا في إسلام أباد.



وخلال الزيارة تم الترحيب بالسفيرة ميليسا كيللي من قبل د. عصام زعبلاوي، رئيس الجامعة الأسترالية، في مكتبه باجتماع حضره د. أسامة جمالي، عضو مجلس أمناء الجامعة. وخلال الاجتماع ناقش د. عصام زعبلاوي مع السفيرة الاسترالية اتجاهات قطاع التعليم العالي في البلدين وفرص التعاون بينهما، كما أعطاها لمحة عامة عن التدريس والتعلم والبحث وخدمة الأنشطة المجتمعية في الجامعة، وبعد الاجتماع تم الترحيب بالسفيرة كيللي من قبل أعضاء إدارة الجامعة في اجتماع آخر، وبالتالي اختتمت الزيارة بجولة حول حرم الجامعة الأسترالية مع مدير قسم العلاقات الدولية لدى الجامعة الأسترالية جوان فلين، حيث تم إطلاعها على مختلف مرافق الجامعة.