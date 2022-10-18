أحمد مغربي



أصدرت شركة صناعة الكيماويات البترولية تحديثا خاصا بالخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى شهر مارس 2023.



وجاء في الخطة السنوية، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تعتزم إصدار 26 عقدا خلال الفترة المذكورة، والتي تشمل عددا كبيرا من الأعمال والمشاريع.



وفي التفاصيل، تنوي الشركة طرح عقد تطوير وميكنة الأنظمة المالية للشركة، وعقد آخر لتطوير وتقديم الدعم الفني لنظام إدارة بيانات عمالة المقاول. كما ان الشركة تنوي طرح عقد نظام التوقيع الإلكتروني للعقود والمستندات، وتنفيذ أعمال النظافة في مكاتب الشركة وملحقاتها، والقيام بأعمال الصيانة الوقائية للموتورات متوسطة الجهد أثناء التشغيل والتوقف.



وعن خطة التوريدات، أظهرت البيانات أن «صناعة الكيماويات» تعتزم الطلب من المقاولين توريد 120 ألف طبلية خشبية لمصنع البولي بروبلين، وتوريد رولات لأكياس تعبئة منتج البولي بروبلين، فضلا عن توريد مواد كيميائية تعمل على تحسين مواصفات منتج البولي بروبلين تسمى مانع الأكسدة الأولية والثانوية.



وتعتزم «صناعة الكيماويات» تحديث نظام إدارة سلامة العمليات بناء على الأنظمة العالمية الحالية وإصدار إجراءات العمل الجديدة وتدريب المعينين على تطبيقها، وتوفير الدعم الفني في عملية تحسين المنتج النهائي مع دراسة وتقديم التوصيات المطلوبة للحفاظ على كفاءة خط الإنتاج.



كما تنوي الشركة تعيين مستشار لدراسة الفرصة الاستثمارية من الناحية الفنية والتجارية، وشراء حق الاطلاع على المعلومات الخاصة بدراسة تسويقية وفنية.



وبالإضافة إلى ذلك، تنوي «صناعة الكيماويات» تطوير نظام إدارة ضرائب الشركات والتي تتضمن دراسة لأساليب وإجراءات الضريبة وسبل تطويرها مثل الاستراتيجية الضريبية والحوكمة والمعايير الضريبية وإدارة المخاطر الضريبية لتحسين تنفيذ الوظائف الضريبية الأساسية داخل شركة صناعة الكيماويات والشركات التابعة لها والمشاريع المشتركة.