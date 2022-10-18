محمود عيسى



بعد ان تراجعت في اغسطس الماضي للمركز الاخير اقليميا وخليجيا على مؤشر مجلة ميد للمشروعات التي تمت ترسيتها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعقود لم تتجاوز 28 مليون دولار، سجلت الكويت في سبتمبر ارتفاعا بنسبة 79% في قيمة الترسيات لتصل الى 50 مليون دولار، وحلت بالتالي في المركز الرابع خليجيا والسادس اقليميا.



في حين تصدرت دولة الامارات القائمة بأكبر قيمة من الصفقات الموقعة في سبتمبر، حيث بلغت 2.7 مليار دولار، ولتسجل بالتالي أكبر قيمة ترسيات لها في عام 2022، وتلتها قطر في المركز الثاني بواقع 1.508 مليار دولار ثم المملكة العربية السعودية ثالثا بقيمة 1.123 مليار دولار، في حين جاءت الكويت وعمان والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس خليجيا على التوالي بعقود قيمتها 50 مليون دولار و25 مليون دولار و7 ملايين دولار.



وسجلت دول الخليج قفزة كبيرة في قيمة ترسيات سبتمبر، حيث بلغت 5.359 مليارات دولار مقارنة مع 2.587 مليار دولار في اغسطس الذي سبقه وبنسبة 107% مستمدة الدعم من ارتفاع ترسيات العقود في كل من الامارات وقطر.



وعلى المستوى الاقليمي، شهدت المنطقة ككل منح عقود بقيمة 6 مليارات دولار في شهر سبتمبر، حيث سجلت مصر ترسيات بقيمة 1.158 مليار دولار، وتلاها العراق بقيمة 168 مليون دولار ثم لبنان بواقع 12 مليون دولار.



وقالت المجلة انه برغم ارتفاع قيمة العقود الممنوحة في سبتمبر، الا أن قيمة العقود التي ارستها المنطقة في الربع الثالث من العام الحالي لم تتجاوز 16.3 مليار دولار، حيث تراجعت بنسبة 52% مقارنة مع34.1 مليار دولار في الربع الثاني وبنسبة 17.3% عن 19.7 مليار دولار في الربع الأول من 2022.



وانتهت المجلة الى القول انه في المقابل، بلغت قيمة العقود التي ارسيت في الفترات الدورية المقابلة من عام 2021 نحو 10.9 مليارات دولار في الربع الثالث و18.3 مليار دولار في الربع الثاني، و25.9 مليار دولار في الأول.