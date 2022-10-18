أقامت شركة لتس لووكسي حفل عشاء تعريفيا عن تطبيق لووكسي الذي صمم وخصص لبيع وشراء أعمال الحرفيين والمصممين والمبدعين.



وفي هذا السياق، قال المدير العام للشركة هاشم الشخص إن التطبيق يمكّن ويدعم المصممين والمبدعين في الكويت والشرق الأوسط لتحويل شغفهم إلى نشاط تجاري ناجح، مشيرا الى تطلعه لمزيد من التقدم والتعاون ليحقق «لووكسي» الهدف الذي أنشئ من أجله.



من جانبه، قام الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة حسين المطوع، بتوضيح احتياجات السوق والاجابة عن الاستفسارات من قبل المدعوين خلال الحفل.



بدورها، قالت عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لأصحاب المهن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشرى الهزيم، إن الاتحاد يهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة ومساندتها معنويا للوصول الى نقطة تحول من مشروع صغير الى مشروع كبير وهذا النجاح الذي نتمناه لشباب المستقبل.



وأضافت الهزيم: «أشكر تطبيق لووكسي على الفكرة المتميزة والمطلوبة في وقتنا الحالي والتي تفيد التسويق للمنتجات بشكل مريح ومناسب للمشتري وفقكم الله وأتمنى لكم إنجازات رائعة».