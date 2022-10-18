تواجد البنك التجاري الكويتي في مجمع الأفنيوز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بهدف إطلاع رواد المجمع على تفاصيل ومميزات حساب النجمة وتذكيرهم بالسحب الكبير المقرر إقامته يوم 6 يناير 2023، حيث تم تعريف العملاء والزوار من خلال جناح خاص للبنك.



بالإضافة إلى ذلك، تواجد موظفو إدارة المبيعات المباشرة التابعة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، لشرح وتعريف رواد الأفنيوز بمزايا حساب النجمة في سياق تفاعلي شرح فيه موظفو التجاري الخدمات والمزايا التي يوفرها الحساب.

وقد أبدى الحضور تفاعلا مع الموظفين بمشاركتهم العديد من المسابقات والفعاليات الترفيهية وتوزيع الجوائز على زوار الجناح، وذلك في إطار اهتمام البنك الدائم بعملائه وسعيه لإرضائهم بتقديم خدمات مصرفية مميزة.



وقد شهد جناح البنك في الأفنيوز إقبالا لافتا من العملاء للتعرف على مزايا الحساب، وإمكانية فتح الحساب بكل سهولة ويسر عن طريق تطبيق البنك التجاري على الهواتف الذكية، علما أن الموعد الأخير لفتح الحساب هو تاريخ 31 أكتوبر 2022 للدخول في السحب على جائزة المليون ونص مليون دينار كويتي.



وفيما يخص السحوبات على حساب النجمة فهي تتيح فرصة الفوز بالعديد من الجوائز النقدية القيمة الأخرى على مدار العام، حيث يقدم الحساب جوائز أسبوعية بمبلغ 5000 دينار وشهرية بمبلغ 20 ألف دينار ونصف سنوية بمبلغ 500 ألف دينار والسنوية التي سيقام عليها السحب في شهر يناير المقبل وقدرها مليون ونصف دينار كويتي، علما أن حساب النجمة يعد من الحسابات المفضلة للعديد من العملاء.