لبست كلية بوكسهل الكويت حلتها الوردية الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، حيث انطلقت فعالية حملتها التوعوية لسرطان الثدي تزامنا مع الشهر الوردي وهو اللون الذي يرمز لهذه الحملة العالمية وحرصا منها على المشاركة ورفع مستوى الوعي نحو هذا المرض فقد نظم قسم شؤون الطلبة في كلية بوكسهل للبنات يوما صحيا تثقيفيا للاحتفال بهذا الشهر، تضمنت الحملة معرضا توعويا بمشاركة مميزة من جهات متعددة منها فريق الخطوة الأولى للكشف عن الأمراض وشركة الساير القابضة، ومستشفى عالية الدولي ومستشفى الأحمدي KOC ومجموعة من المراكز والعيادات الطبية. كما تخلل هذا اليوم ندوة توعوية نسق لها فريق الخطوة الاولى للوقاية من الأمراض برئاسة بدر الفضلي، والتي تضمنت محاضرة توعوية قدمتها أمل عبدالله المتعافية من مرض سرطان الثدي حيث تحدثت عن تجربتها الشخصية مع المرض وكيفية شفائها منه واعطائها بعض التوصيات للطالبات للحفاظ على حياتهن، كما هدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الفحص المبكر وأهمية الشعور بالمسؤولية نحو حياة الفرد والحفاظ عليها. وتحدث أيضا الدكتور محمد حسن من مستشفى عالية الدولي والمستشفى هو الراعي الرسمي للحدث، والذي حدّث الحضور عن الخطوات اللازم اتخاذها للوقاية من المرض. وقد شهدت المحاضرة تواجد عدد كبير من الزوار والطالبات والهيئة التدريسية الذين تفاعلوا مع برنامج فريق الخطوة الاولى بشكل ايجابي. كما قامت الكلية بمشاركة النادي الطلابي التابع للكلية ومشاركة مستشفى عالية الدولي بزيارة عدد من المدارس كجزء من الحملة ورفع الوعي عند الجميع بهذه المناسبة.