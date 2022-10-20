أدرج العميد المشارك لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية في الجامعة الأمريكية بالكويت (AUK) الأستاذ الدكتور محمد العبد، ضمن أفضل 2% من الباحثين العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقا لقائمة أصدرها مجموعة من الباحثين في جامعة ستانفورد وإلسفير بي في Stanford University and Elsevier BV.



ويعتمد التصنيف على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء حول العالم وتدرجهم وفقا للمعلومات الببليومترية المتوافرة عن أبحاثهم في قاعدة بيانات Scopus التي تضم آلاف الباحثين، حيث يتم الاختيار وفقا لعدة معايير أبرزها إجمالي الاقتباسات من الأوراق البحثية للمؤلف.



يذكر أن الأستاذ الدكتور محمد العبد قد حصل على درجة الدكتوراه عام 2008 من جامعة واترلو بمقاطعة أونتاريو في كندا، وانضم للجامعة الأمريكية في الكويت عام 2010، وشارك في برنامج الزمالة بجامعة دارتموث، فيما ترتكز اهتماماته البحثية حول إنترنت الأشياء والمدن الذكية والتحكم والروبوتات.



وشارك أ.د. العبد بأبحاثه في مجال هندسة الكمبيوتر في العديد من المؤتمرات والورش العلمية، كما نشر أبحاثه في مجلات علمية محكمة ومرموقة، ولديه عضوية في جمعيات مهنية تعنى بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والميكنة، وقد حصل العبد مؤخرا على ترقية إلى رتبة «أستاذ دكتور».



وتؤمن الجامعة الأمريكية في الكويت بأهمية البحث العلمي الرصين في الارتقاء بالمجتمعات، إذ تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على الإبداع والابتكار في مختلف مجالات البحث العلمي، كما تولي أهمية لجودة ومستوى الإنتاج البحثي التي تنعكس إيجابا على تطور المجتمع.