عبدالعزيز الفضلي



أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي حرص الجمعية على متابعة ما أثير حول قص معلمة لشعر طالبة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية وقياديي وزارة التربية منذ بدء الموضوع، مضيفا أنه تابع شخصيا هذا الموضوع مع الأطراف المعنية، ووجد رغبة في حل الموضوع عبر قنواته الرسمية وبشكل حيادي مع التأكيد على ضرورة عدم تصعيد وتضخيم الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التثبت من حقيقة ما جرى، وحرص الجمعية على ضرورة وضمان سير التحقيقات بشكل حيادي، مع حفظ جميع حقوق المعلمة وما جاء في تظلمها، وبالتعاون مع القيادات التربوية المعنية.



وكشف الهولي النقاب عن أن الموضوع تم نقله إلى رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د.حمد المطر والذي أكد مشكورا حرص اللجنة على متابعة الموضوع والتشاور والتنسيق مع وزارة التربية فيما يخص صحة الادعاء وتظلم المعلمة وحقيقة ما جاء في صحة التحقيقات التي أجرتها المنطقة التعليمية.



واختتم الهولي تصريحه، مشيرا إلى أن الجمعية هي خط الدفاع الأول للمعلمين والمعلمين وتعمل من خلال القنوات الرسمية لضمان حفظ حقوق المعلمين، وأنها ستواصل جهودها في إقرار قانون حماية المعلم الذي تقدمت به على مدار السنوات الماضية للجنة التعليمية في مجلس الأمة وأعدت بنوده طبقا لقوانين الدولة لتراعي فيه حقوق المعلم ومكانته بالتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.