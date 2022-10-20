آلاء خليفة



أعلن رئيس لجنة اقتراع طلبة كلية العلوم الطبية المساعدة أحمد النجادة عن فوز قائمة المنار الطبي في انتخابات جمعية كلية العلوم الطبية المساعدة بعدد 541 صوتا وتلتها القائمة المستقلة بعدد 168 صوتا.



هذا وانطلقت انتخابات الجمعيات الطلابية في كلية العلوم الطبية المساعدة، حيث تم فتح باب الاقتراع للانتخابات في تمام الساعة 9 صباحا على أن تغلق أبواب الاقتراع في تمام 3 ظهرا.



وبهذه المناسبة، أشار رئيس لجنة انتخابات الطلبة في الكلية (طلاب) أحمد النجادة أن الانتخابات شهدت حضورا طلابيا منذ الصباح الباكر، حيث وصل عدد الطلبة المقترعين إلى 41 طالبا من أصل 97 حتى الساعة 12 ظهرا، موضحا أن المنافسة الطلابية بين قائمتي المنار الطبي والمستقلة.



من جهة أخرى، أعرب بعض ممثلي القوائم الطلابية والطلبة في عدد من الكليات عن امتعاضهم من بعض الأمور التي حدثت خلال العملية الانتخابية ومنها إلغاء الأوراق المفرقة رغم انه لم يتم التنبيه على الطلبة قبل الاقتراع بإلغاء الورقة المفرقة، وأيضا منع تواجد الطلبة أمام قاعات الفرز وإجبارهم على التواجد في الفصول الدراسية.



وأوضح بعض الطلاب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن عملية تفريقهم من أمام قاعات الفرز ساهمت في عدم بدء عملية الفرز في موعدها ما أدى إلى تأخر إعلان النتائج في بعض الكليات بما يزيد على 3 ساعات بما دعا ببعض ممثلي القوائم إلى أن يعلنوا انهم سيتقدمون بطعون انتخابية خلال الفترة القادمة.



ولمعرفة تفاصيل ما حدث، تواصلت «الأنباء» مع القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سامي الدريعي الذي قال: بداية فيما يتعلق باحتساب الأوراق المفرقة من عدمه فأنا شخصيا لم أتلق أي طعن من منسقي القوائم الطلابية بجامعة الكويت بهذا الصدد، وإذا كان تم إجراء أو اتخاذ أي إجراء مخالف للائحة، فمن حق من تعرض لهذا التطبيق الخطأ أن يتقدم بطعن ونقوم في عمادة شؤون الطلبة بدراسة الطعن وان كان صحيحا فسنقوم بقبوله وإذا كان الطعن مخالفا للائحة فلن يتم قبوله، مؤكدا أن عمادة شؤون الطلبة حريصة على تطبيق اللائحة الانتخابية.



وفيما يتعلق بتأخر صدور النتائج، قال الدريعي: لقد طلبنا من منسقي القوائم الطلابية أن يفضوا الحشد الطلابي، وأوضحنا لهم أنه من الأفضل تفريق الطلبة منعا لأي مشادات بين الطلبة بعد إعلان النتائج، لذلك تروينا وحاولنا التأخر في إعلان النتيجة إلى أن يتم فض هذا الحشد.