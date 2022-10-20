عبدالعزيز الفضلي



دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني إلى أهمية تضافر جهود الجميع خلال المرحلة المقبلة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة التربية عقب لقاء الوزير مع وكلاء الوزارة بعد توليه الحقيبة الوزارية لمناقشة طبيعة العمل بكل قطاعات الوزارة.



وأكد العدواني أهمية الارتقاء بالمنظومة التربوية وتطوير العملية التعليمية ومواكبة المستجدات الحديثة، مشددا على أن التعليم ركيزة أساسية في بناء الوطن وتطويره ونموه.



من جانب اخر، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن تعليمات صدرت لاستكمال إجراءات تعيين أبناء الكويتيات من البدون والخليجيين للعمل في سلك التدريس لوجود حاجة الى تخصصاتهم، مشيرة إلى أنهم اجتازوا المقابلات وتم قبولهم بعد حصولهم على الموافقات المطلوبة واللازمة من الجهات المعنية، غير ان إجراءات تعيينهم تعطلت خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت المصادر ان وكيل التعليم العام أسامة السلطان أولى اهتماما كبيرا بالموضوع، حيث أبلغ القطاع الإداري بضرورة انهاء إجراءاتهم وإرسال الكشوفات الى قطاع التعليم العام لإصدار قرارات التعيين، مشيرة الى ان درجاتهم موجودة ولا يوجد أي عائق أمام تعيينهم.