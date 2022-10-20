أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل الضاحي، أن خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حمل الكثير من الرسائل المهمة والتوجيهات السامية للحفاظ على الكويت وجعلها قبل أي اعتبارات أخرى، لافتا إلى أن الخطاب السامي أثبت بوضوح مدى حب القيادة السياسية لشعبها، ونحن بدورنا وكما علمنا الإسلام الحنيف نرد التحية بأحسن منها، ونؤكد للقيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أنهم في قلوبنا وأعيننا، ونجدد لهم العهد والولاء، فسمعا وطاعة سمو ولي العهد، داعين الله تعالى أن يحفظكم ذخرا للكويت وأهلها.



ووجه الضاحي بالغ تهانيه لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء حكومته الرشيدة بمناسبة التشكيل الوزاري الجديد، وخص بتهنئته وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، متمنيا أن تشهد الوزارة في عهده حلا جذريا لجميع القضايا العالقة، مثمنا للحكومة موقفها المشرف بانسحابها وعدم المشاركة في التصويت على اختيار مكتب لجان مجلس الأمة وإتاحتها الفرصة للشعب لاختيار من يمثله.



كما توجه الضاحي بخالص التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر، متمنيا لهم السداد والتوفيق، وأن تشهد المرحلة المقبلة انسجاما بين السلطتين لإنجاز القوانين والمشاريع التنموية التي يتطلع إليها أبناء الكويت.