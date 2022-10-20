قد لا يبدو عمر البطارية الطويل أكثر الميزات الجذابة عندما يتعلق الأمر بشراء هاتف ذكي جديد، لكنها ميزة أساسية لأولئك الذين يرغبون في الحصول على المزيد من الوقت في استخدام هواتفهم الذكية.

هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت ترغب في التنقل بحرية دون الحاجة إلى شحن هاتفك في كل مكان تذهب إليه.



الحقيقة هي، حتى أكثر ميزات الكاميرا المرغوبة لا معنى لها إذا كان هاتفك غير قادر على العمل. يسعى كل جيل من سلسلة HUAWEI nova إلى تقديم تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز.

يعد هاتف nova 10 Pro مثالا رائدا لتقنية الشحن فائقة السرعة، والتي يمكنها أن تصبح بطل الأداء الذي ستحتاج إليه دائما.



أولئك الذين ترتبط عواطفهم بشحن الهاتف يمكنهم أخيرا أن يقولوا وداعا لقلق البطارية. بناء على إرث سلسلة هواتف nova، يواصل هاتف nova 10 Pro تحقيق الإنجازات في سرعات الشحن وعمر البطارية.

تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي بقدرة 100 واط تعني أن المستخدمين يحتاجون إلى 10 دقائق فقط لشحن هواتفهم من 20% إلى 80% و20 دقيقة لبطارية مشحونة بالكامل. هذا هو مقدار الوقت الذي قد يستغرقه المستخدمون لوضع المكياج أو تحضير فنجان من القهوة لأنفسهم.

يمكن للمستخدمين تنشيط وضع Turbo عن طريق توصيل الهاتف بمصدر طاقة والضغط على أيقونة الشحن، كما يدعم هاتف nova 10 أيضا تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، التي توفر شحنا كاملا في غضون 38 دقيقة.



ولكن حتى مع وجود بطارية مشحونة بالكامل، غالبا ما تعني جداول المكتب المزدحمة اجتماعات ومكالمات متتالية، مما قد يؤثر سلبا على عمر البطارية.

ومع ذلك، مع البطارية الكبيرة التي تبلغ 4500 ملي أمبير في الساعة لهاتف nova 10 Pro، يمكن للمستخدمين الاستمتاع أيضا بعمر بطارية أطول.



ويوفر الشحن السريع والبطارية الكبيرة، إلى جانب تقنية التحكم الذكية في درجة الحرارة الفريدة من هواوي، تجربة شاملة بصورة أفضل. مع وجود عدد أقل من الأشياء التي تدعو للقلق، يمكن للمستخدمين الاستمتاع باستخدام الهاتف إلى ما لا نهاية، حتى في أكثر الأيام ازدحاما.