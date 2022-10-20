استقبل وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض ظهر أمس، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، وفريق عمل شركة نوف إكسبو الذين يتولون تنظيم منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع والذي يبدأ أعماله الأحد القادم.



وبعد تقديم التهاني والتبريكات للوزير الناهض بثقة القيادة السياسية وتوليه مهام وزارية بالحكومة الجديدة، قدم السلمان له الدعوة لرعاية وحضور الحفل الافتتاحي للمنتدى، حيث أعرب الناهض عن ترحيبه بالدعوة، مؤكدا على حضوره حفل الافتتاح.



وتمنى الناهض التوفيق والنجاح للمنتدى، منوها بالدور الذي قام به المنتدى خلال دوراته السابقة في دعم جهود الكويت بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية فيها، كما أثنى على جهود اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ومن خلفه جمعيات النفع العام، وكذلك جهود شركة نوف إكسبو في تنظيم المنتدى.



وفي ختام اللقاء، شكر الناهض الجهات الحكومية المعنية وشركات التكنولوجيا العالمية والمحلية التي ستثري أعمال المنتدى، معربا عن أمله في تعاون الجميع لدعم جهوده في تطوير قطاع التكنولوجيا الهام من خلال وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



.. و«سيسكو» تقدم رعايتها الذهبية لفعاليات المنتدى

جيتو باتيل: الشركة تكشف رؤيتها الإستراتيجية الجديدة لمنصة موحدة للأمان الشامل بمختلف البيئات الهجينة

نبذل جهوداً لتصميم منظومة أمن السحابة «Cisco Security Cloud».. لتكون المنصة الأكثر انفتاحاً



أعلنت شركة سيسكو، الرائدة في مجال حلول الشبكات والأمن الخاصة بالشركات، عن رعايتها الذهبية لـ«منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع»، حيث تكشف النقاب عن مجموعة ابتكارات ستوفر استراتيجية جديدة لأمان السحابة، وتضمنت خطة الشركة طرح منصة عالمية متكاملة قائمة على السحابة تربط الشركات وتحفظ أمنها مهما اختلف نوعها أو حجمها.



وتعمل الشركة على تصميم حل أمن السحابة من سيسكو Cisco Security Cloud لتكون المنصة الأكثر انفتاحا في القطاع، وتحصن سلامة منظومة تقنية المعلومات بأكملها دون الاضطرار للاعتماد على السحابة العامة.



وفي هذا الإطار، قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للأمن والتعاون لدى سيسكو جيتو باتيل: «مع تزايد التعقيد في نموذج العمل الهجين والتسارع المستمر في وتيرة اعتماد السحابة، وفي ظل التهديدات المتطورة باستمرار، تبحث الشركات عن شريك موثوق قادر على مساعدتها لتحقيق المرونة الأمنية.



وأضاف: «نثق بأن سيسكو تتمتع بمكانة فريدة نظرا لنطاق وحجم عملها الواسع وحلولها المتنوعة ونموذج أعمالها السحابي المحايد الذي يلبي احتياجات تلك الشركات، وتعمل سيسكو على تكريس المبادئ الأساسية لرؤية منصتنا السحابية، ونتطلع قدما إلى تسريع الابتكار لتقديم رؤية حقيقية لحل أمن السحابة من سيسكو».



وسيوفر حل أمن السحابة تجربة متكاملة لربط المستخدمين والأجهزة في كل مكان بشكل آمن بالتطبيقات والبيانات أينما تواجدوا، ومن خلال الإدارة الموحدة، ستوفر المنصة المفتوحة إمكانات مهمة لمنع التهديدات واكتشافها والاستجابة لها ومعالجتها على نطاق واسع. وتخوض سيسكو رحلتها نحو أمن السحابة منذ فترة، حيث أحرزت تقدما إضافيا من خلال ابتكاراتها الجديدة في محفظة الأمن.



نفاذ آمن



وفي إطار جهودها لقيادة التقنيات التالية لنهج Zero Trust، تعمل سيسكو على بناء حلول تتيح الوصول الفعلي المستدام والموثوق من خلال التحقق المستمر من هوية المستخدم والجهاز ووضعية الجهاز ونقاط الضعف ومؤشرات الاختراق. وتجري هذه الفحوصات الذكية في الخلفية، مما يتيح للمستخدم أن يعمل باستمرارية دون أن يشكل الأمن عائقا. وتقدم سيسكو طرقا أبسط للمصادقة القائمة على المخاطر ومن بينها بصمة الواي فاي، وهي تقنية مازالت قيد الدراسة للحصول على براءة اختراع، وتشكل نموذجا فعالا لا يمس بخصوصية المستخدم.



لتقييم المخاطر بعد قيام المستخدمين بتسجيل الدخول، تعمل سيسكو على بناء «تحليل الثقة في الجلسة» باستخدام معايير الإشارات والأحداث المشتركة المفتوحة لمشاركة المعلومات بين مزودي الحلول. وقد كشفت سيسكو النقاب عن أول عملية دمج لهذه التقنية من خلال عرض بعنوان «النفاذ الآمن من سيسكو» Cisco Secure Access بمشاركة Duo وBox.



حل الحافة الآمنة



وبهدف العمل على تبسيط سبل الاتصال بين مختلف الشركات وحماية المستخدمين والأشياء والتطبيقات بغض النظر عن موقع تواجدها، يسر شركة سيسكو الإعلان عن إطلاق حل الاتصال الآمن والفوري Cisco+ Secure Connect Now، وهو حل موحد لميزة خدمة النفاذ الآمن SASE. ويعد هذا الحل بمنزلة عرض جاهز للاستخدام ومتوافر في العديد من الدول، ويتيح للعملاء تطبيق حلSASE بسرعة وتسهيل إنجاز العمليات اليومية عبر منصة تجري إدارتها على السحابة. وقد تم تحسين الاشتراك الذي يعد بمنزلة خدمة لضمان قيمة إضافية والتمكين من إدارته عبر لوحة إعدادات موحدة.



عمليات آمنة



وتطلق سيسكو خدمة Talos Intel On-Demand الجديدة التي تقوم من خلالها بإجراء أبحاث مخصصة حول التهديدات التي قد تتعرض لها كل شركة، وبهدف المساعدة على الإسراع في الكشف عن الحوادث والاستجابة لها، أعلنت سيسكو عن إجراء تحسينات إضافية في خدمة التحليلات السحابية Cisco Secure Cloud Analytics مع قدرتها على الإصدار التلقائي للتنبيهات على منصة SecureX وربطها بقاعدة MITRE ATT&CK. ويأتي ذلك بعد توفر ميزة SecureX device insights التي تسهم في تجميع البيانات المتعلقة بالأجهزة ضمن موقع تواجدها وربطها وتطبيعها، ودمج خدمة Kenna and Secure Endpoint لتحديد الثغرات الأمنية التي تحظى بالأولوية بشكل أفضل. كما قدمت سيسكو التطبيقات الأمنية Secure Firewall 3100 Series المصممة لتسهيل العمل من المكتب أو المنزل، وهي محرك مشفر جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف عن التهديدات الخفية.



التبسيط



وتقدم سيسكو ميزة التبسيط على مستوى محفظة أعمالها عبر المنصة الموحدة والجديدة Secure Client. ومن خلال تبسيط كيفية إدارة المسؤولين والمستخدمين للنقاط النهائية، سيتم توحيد نصف أنظمة منع التسلل عند النقاط النهائية Cisco Secure Agents، بما في ذلك أنظمة AnyConnectوSecure Endpoint وUmbrella، بحلول منتصف عام 2022 مع إضافة أنظمة جديدة في المستقبل.



ويأتي ذلك بعد إطلاق مركز إدارة جدار الحماية الآمن Secure Firewall Management Center الجديد الذي يجري تفعيله عبر ميزة Cisco Defense Orchestrator ويجمع بين عمليات إدارة جدار الحماية على السحابة وفي الموقع. المزيد من المعلومات متوفرة عبر الموقع الإلكتروني Cisco.com/go/security



وفي ختام تصريحها الصحافي قدمت سيسكو الشكر لمنظمي المنتدى شركة نوف إكسبو واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وأعربت عن سعادتها بمشاركتها الدائمة بالمنتدى خلال السنوات الماضية مثمنة التواصل الذي يوفره المنتدى مع الجهات الفاعلة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالكويت.