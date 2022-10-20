تحتوي عند اكتمالها في 2030 على 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية

تضم مطاراً دولياً ومراسي فاخرة وملاعب جولف والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام



رباب الجوهري

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير العقاري الجهة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا في العالم، عن توقيعها اتفاقية تسويق حصرية مع مجموعة «كيو جو»، وذلك لإدارة عمليات المبيعات السياحية والحملات التسويقية والترويجية لمنتجعات وفنادق وجهتي البحر الأحمر وأمالا داخل السوق الكويتي.

وبهذه المناسبة، قالت المدير الأول لقطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير لوريدانا بيتيناتي إن مجموعة كيو جو ستكون جهة التسويق الحصرية في الكويت لوجهتي البحر الأحمر وأمالا. وأعربت عن تطلعها قدما لاستقطاب المزيد من السياح من كافة أنحاء العالم للوجهات السعودية التي يتم تطويرها بأسلوب مبتكر وبمعايير جديدة من التنمية المستدامة.

وأضافت: تعد وجهتا البحر الأحمر وأمالا جزءا أساسيا من استراتيجية رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة السعودي وتنويع موارد الاقتصاد في المملكة.

بدوره، أعرب المدير العام لمجموعة «كيو جو» روبير حايك عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الحصرية مع شركة البحر الأحمر للتطوير، وأكد أنها ستعزز من رفع معايير السياحة المستدامة المتبعة في منطقة الخليج، مما سينعكس إيجابيا على سوق السفر في الكويت عبر توفير وجهات سياحية مستدامة بمزايا استثنائية وجذابة. وأشاد بالتجارب السياحية الفريدة التي ستقدمها كلتا الوجهتين من مغامرات حصرية لعشاق الطبيعة ومحبي الاستكشاف والباحثين عن الثقافات المتنوعة وقاصدي الاستجمام والراحة.

وأعرب حايك عن بالغ امتنانه لشركة البحر الأحمر للتطوير لاختيارها مجموعة «كيو جو»، مؤكدا أنه يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين ويعزز مكانة المجموعة بصفتها إحدى الشركات الرائدة محليا بخبرة تفوق الـ 35 عاما كوكيل حصري لشركات طيران محلية وإقليمية عالمية، فضلا عن تصدرها نخبة قائمة الشركات في التخطيط لبرامج ورحلات السفر لوجهات مختلفة في قارات العالم السبع بمعايير عالمية.

وأضاف: وجهة البحر الأحمر ستحتوي عند اكتمالها في 2030 على 50 فندقا يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، إضافة إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، وستضم مطارا دوليا، ومراسي فاخرة، وملاعب غولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام، كما ستضم «أمالا» أكثر من 3000 غرفة فندقية في 25 فندقا، ونحو 900 ڤيلا سكنية وشقة ومنزل فاخر، إلى جانب مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.