اختتم بنك برقان مؤخرا ورشته التوعوية الصحية التي نظمها لموظفيه بالتعاون مع مستشفى رويال حياة في المبنى الرئيسي للبنك، وذلك في إطار فعالياته الخاصة بشهر التوعية بسرطان الثدي. وجاءت هذه المبادرة في سياق استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية المجتمعية، وبهدف نشر الوعي بين كوادره وموظفيه، خصوصا الموظفات، حول هذا المرض والمساهمة في الوقاية منه.



وقد قامت د.نهى الصالح، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام في مستشفى رويال حياة بتقديم محاضرتها خلال الورشة التي سلطت الضوء من خلالها على المعلومات والحقائق الأساسية المرتبطة بسرطان الثدي، بما في ذلك أنواعه وأعراضه والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة به، فضلا عن طرق علاجه والوقاية منه، كما أجابت عن أسئلة الحضور فيما يتعلق بكافة التفاصيل التي يحتاجون إلى معرفتها للوقاية من المرض والحد من مخاطره وانتشاره. وعقب المحاضرة، قام فريق من الأطباء والأخصائيين من مستشفى رويال حياة بتقديم استشارات للموظفات والإجابة عن جميع تساؤلاتهم حول صحة المرأة عامة ومرض سرطان الثدي تحديدا.



وقد صرحت مدير أول وحدة الاتصالات الداخلية - قسم الموارد البشرية والتطوير ريما الأصبحي بقولها: سعدنا باستضافة د.نهى الصالح التي تمكنت من تبسيط المعلومات الطبية للحضور وساهمت معنا في إضاءة العديد من الجوانب التي تهم كل امرأة وعائلة وبيت بخصوص هذا المرض، كما نثق بأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على بيئة العمل في البنك، فسلامة موظفاتنا وجميع أفراد فريق عملنا أولوية قصوى لا نتهاون فيها إطلاقا.



من جانبها مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة قائلة: نفتخر بهذا التعاون البناء ما بين بنك برقان ومستشفى رويال حياة في ظل حاجة المجتمع إلى الدعم والتوجيه من مختلف الجهات التخصصية من خلال أداء دورها في نشر الوعي والحديث عن التفاصيل العلمية الدقيقة التي يمكن أن تنقذ حياة الكثير من النساء مع انتشار هذا المرض، ونؤمن بأن دورنا كمؤسسة مالية وجزء من مجتمع الكويت هو حلقة في سلسلة متتابعة من المسؤولية لابد لكل جهة وفرد أن يؤدي دوره فيها.