في إطار حرصه على الاهتمام بذوى الهمم وسعيه لدمجهم في المجتمع، وفي نفس الوقت دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الخاص، قام البنك الأهلي المتحد، بالتعاون مع «كافيه 312»، المقهى الأول من نوعه في الكويت، والذي يدار بالكامل من قبل ذوي الهمم، لتقديم القهوة والمأكولات الخفيفة للموظفين في المقر الرئيسي للبنك، حيث سيتم من خلال هذه المبادرة تقديم القهوة بالمجان لموظفي البنك.



وبهذه المناسبة، أفادت رئيس إدارة التواصل المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: تأتي هذه المبادرة للتعاون مع كافيه 312 في إطار برنامجنا للمسؤولية المجتمعية والذي يهتم بكل شرائح المجتمع وعلى رأسها إخواننا من ذوي الهمم، والذين نؤمن بضرورة دعمهم وتمكينهم وتبني كل المبادرات التي تساعدهم على الحصول على حياة مهنية ناجحة، والتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجههم.



وأضافت أن المتحد يهتم بكل المبادرات التي تعمل على تشجيع انخراط ذوي الهمم في العمل واستغلال طاقاتهم، ومهاراتهم من خلال تشجيعهم وإتاحة الفرصة لهم لإبراز مهاراتهم وقدراتهم.



وفي ختام الفعالية، تقدم القائمون على «كافيه 312» بالشكر للبنك الأهلي المتحد على هذه المبادرة والتفاعل الإيجابي من قبل موظفي البنك مع الفريق العامل في «كافيه 312» من ذوي الهمم، كما تقدمت التميمي بخالص الشكر إلى فريق «كافيه 312» على جهودهم المتميزة.



الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد يأتي في صدارة البنوك التي أولت ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا، وذلك إيمانا بحقوقهم في الحصول على الخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجاتهم. ومن هذا المنطلق يؤكد البنك الأهلي المتحد أنه يقدم أفضل الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال 7 فروع مجهزة بالكامل لاستقبالهم وتتلاءم تماما مع متطلباتهم.