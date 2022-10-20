أعلنت شركة كامكو إنفست، عن افتتاح مقر اللجنة الاستشارية للطلبة الفائقين واستراحة لطلبة كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت في الشدادية، حيث تضمنت المبادرة، التي تم طرحها في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، تجديد القاعتين بالكامل بتصميم جذاب وعصري مجهزتين بالاحتياجات التي تتماشى مع متطلبات الطلبة.



وأقيم حفل الافتتاح أمس، بحضور مسؤولين من «كامكو إنفست» وكلية العلوم الإدارية في الجامعة، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للطلبة الفائقين وطلبة الكلية، وتعتبر القاعتان جزءا من البرامج والمبادرات المختلفة التي أطلقتها «كامكو انفست» لدعم الشباب والنظام التعليمي الذي يعد أحد المحاور الجوهرية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه الشركة.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة قطاع العمليات المساندة بالشركة نوال ملا حسين: «نحرص في كامكو إنفست على دعم الشباب وتمكينهم ونفخر بمساهماتنا في تجديد هاتين القاعتين لخدمة طلبة جامعة الكويت. ونؤكد التزامنا بمواصلة طرح المبادرات المختلفة لدعم الطلبة ومواصلة تعزيز تلك العلاقة عبر الأنشطة المختلفة. وتندرج تلك المبادرة، التي تستهدف دعم جامعة الكويت والطلبة، ضمن الركيزة الاجتماعية لاستراتيجية الاستدامة التي تحرص الشركة على اتباعها، والتي تنعكس إيجابيا على عملياتنا مع مراعاة جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».



من جانبه، قال عميد كلية العلوم الإدارية بالإنابة والعميد المساعد للشؤون الطلابية في جامعة الكويت د.إبراهيم ميرزا: «يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لكامكو انفست لإقدامها على توفير هذه المبادرة الاجتماعية المميزة لكلية العلوم الإدارية. نثمن بشدة علاقتنا طويلة الأمد، كما يسعدنا إقبال الطلبة على هاتين القاعتين، حيث تم تخصيص أحداهما مقرا لطلبة الكلية المتفوقين، في حين تم افتتاح الاستراحة لاستقبال كافة الطلبة، ولا شك اننا نتوقع تأثيرا إيجابيا من هاتين القاعتين بما يساهم في توفير قيمة مضافة للطلاب».