عاطف رمضان



تنفذ الهيئة العامة للنقل البري أعمال العقد رقم (هـ ط/ 189) مشروع انشاء وانجاز وصيانة تقاطعات على طريق الدائري السادس المؤدي الى منطقة غرب جليب الشيوخ، ووفقا لآخر تحديث في سبتمبر 2022 لتقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي اطلعت عليه «الأنباء» فإن نسبة الإنجاز الفعلية حتى مايو 2022 بلغت 43.92%، وان نسبة الانجاز المخطط له «المتقدم» لغاية سبتمبر 2022 هي 50.81%، ونسبة الفرق هي 6.89% «متأخر عن البرنامج الزمني». ووفقا لجهاز متابعة الاداء الحكومي فإن المشروع يحوي جسر سيارات معلقا بطول 600 متر مع المنحدرات الخاصة بالجسر بطول اجمالي 1700 متر، وجسر عبور للسيارات بطول 45 مترا مع توسعة الدائري السادس بطول 950 مترا، وعدد 4 استدارات و4 منحدرات بطول اجمالي 6250 مترا، وشبكة تصريف مياه للامطار وشبكة المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة، وترحيل الكيبلات الكهربائية، وتركيب وتوريد كيبلات انارة الشوارع، وتحويل خدمات شبكة الهاتف، وانشاء حوائط استنادية للتربة.