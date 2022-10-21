استقبل وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن فالح شجاع فالح وفدا من جهاز الأمن الوطني برئاسة الشيخ فواز مشعل الجراح رئيس قطاع المعلومات والمتابعة، ومديرة إدارة المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون بالتكليف في جهاز الأمن الوطني الشيخة د. العنود إبراهيم الصباح. واستمع أعضاء الوفد مع كبار القادة في الحرس الوطني، إلى محاضرة ألقاها محاضرون من الدرك الفرنسي، تناولوا فيها المنهج الفرنسي في تطوير منظومة العمل في العمليات. ورحب وكيل الحرس الوطني بالتكليف بالحضور، وتقدم بالشكر للمحاضرين الفرنسيين على ما قدموه من معلومات قيمة وخبرات واسعة في مجال العمليات. من جانبه، أكد الشيخ فواز أهمية التعاون مع الحرس الوطني لتحقيق التكامل بين الجهات العسكرية والأمنية في تحقيق الاستقرار لأمن البلاد. بدورها، أشادت الشيخة د العنود إبراهيم الصباح بمحاضرة قوات الدرك الفرنسي في مجال إدارة الأزمات وإدارة العمليات، موجهة الشكر إلى الحرس الوطني لحرص قيادته على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.