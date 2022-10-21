تحديات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب تقديم التسهيلات وتذليل العقبات لتنفيذ خطط العمل بنجاح

تطوير قدرات وإمكانيات قواتنا المسلحة محل اهتمام ومتابعة كريمة من قبل القيادة السياسية

مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتسريع وتيرة العمل والإنجاز

جهود الشيخ طلال الخالد كان لها أثر كبير في دعم قدرات وإمكانيات الوزارة وإبراز مستوى وكفاءة منتسبيها



أعرب وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير وولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، على ما منحوه إياه من ثقة غالية هي محل فخر واعتزاز وتقدير، سائلا الله عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة والمسؤولية، والقيام بأداء واجباتها والعمل بموجب أحكامها.



جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الوزير العلي لدى استقباله بمقر وزارة الدفاع، صباح أمس، كبار قادة الجيش الكويتي والهيئة الإدارية والمالية بالوزارة بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، وذلك بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية وتوليه لمهام منصبه الوزاري.



وقد أعرب الشيخ عبدالله العلي عن شكره وتقديره للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، على ما قام به من جهود كبيرة وعمل متواصل إبان توليه لمهام منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والتي كان لها الأثر الكبير في دعم قدرات وإمكانيات الوزارة، وإبراز مستوى وكفاءة منتسبيها، متمنيا له النجاح والتوفيق والسداد في مختلف المهام والمسؤوليات التي تسند إليه.



كما أكد العلي أن ترجمة التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة في ظل العهد الجديد، تأتي من خلال مواصلة العمل المخلص الدؤوب ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة والمحافظة على المال العام وصون حرمته عن أي تجاوزات، مضيفا أننا اليوم أمام تحديات كبيرة، ومهام جسيمة، تتطلب من الجميع تقديم كل التسهيلات وتذليل مختلف العقبات لتنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة بنجاح.



وأوضح أن تطوير قدرات وإمكانيات قواتنا المسلحة، هي محل اهتمام ومتابعة كريمة، من قبل القيادة السياسية، وعليه فإنه من الواجب علينا جميعا مد جسور التعاون والتنسيق المتبادل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بهدف تسريع وتيرة العمل والإنجاز، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة العمل الملائمة لمنتسبي الوزارة، مؤكدا حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للجميع، للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والتميز في العمل والأداء.



وفي ختام اللقاء عبر وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي عن تقديره وثقته بالجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي، وجميع قيادات ومنتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، وما يظهرونه من جدية وإخلاص في تنفيذ مختلف المهام والواجبات، وهو الأمر الذي يشعره بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه المؤسسة العسكرية العريقة، متطلعا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للوزارة، والمضي قدما في طريق الإصلاح والتطوير والتحديث لقواتنا المسلحة، داعيا الجميع إلى وضع مخافة الله عز وجل نصب أعينهم وثقة القيادة السياسية بهم لخدمة الكويت والمحافظة على أمنها واستقرارها، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يوفقهم للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب.