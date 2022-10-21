قام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بزيارة ديوان عام الإدارة العامة للجمارك، وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، حيث قام بجوله تفقدية في الإدارة، وألقى التحية على المسؤولين والموظفين في مكاتبهم واطلع على كيفية سير العمل.



وأكد الوزير على أهمية دور الجمارك في الجانب الأمني والاقتصادي وقدم الدعم لحل جميع المعوقات والتعاون المباشر في تطوير العمل الجمركي.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها في ديوان عام الإدارة بالمبنى الرئيسي في منطقة الشويخ، واختتم الوزير جولته بتوجيه الشكر والاعتزاز لجميع العاملين بالإدارة العامه للجمارك، مؤكدا ثقته بيقظتهم الجمركية ودورهم الكبير بأمن وتيسير العمل الجمركي والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.