أقامت الهيئة العامة للشباب ورشة عمل تفاعلية بعنوان «الطريق إلى النجاح.. كيفية التواصل مع طلبة المدارس حول الصحة النفسية والاستعداد للحياة الجامعية» بالتعاون مع السفارة الأميركية لدى الكويت قدمها عالما النفس الأميركيان د.نيكولاس سكل ود.سارة سيز.



وقال مدير عام الهيئة د.مشعل الشاهين، في تصريح صحافي، ان ورشة العمل تأتي ضمن جهود الهيئة في استقطاب وتأهيل الكفاءات والخبرات لتشغيل أعمال «مركز الإرشاد الأكاديمي» لمساعدة طلبة المدارس في الصفين الـ 11 والـ 12 للحصول على قبول في أفضل الجامعات العالمية وتهيئتهم نفسيا واجتماعيا وأكاديميا للدخول في الحياة الجامعية.



وأفاد الشاهين بأنه شارك في الورشة أكثر من 50 من المرشدين الأكاديميين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين والهيئة المساندة في مركز الارشاد الأكاديمي بهيئة الشباب وكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، كما شارك بها العاملون والمدربون في «دوري الابداع الشبابي» بالهيئة ممن يتعاملون بصفة مستمرة مع طلبة المدارس.



وأوضح ان الورشة جاءت في إطار دعم الشراكات التعليمية والثقافية الدولية من خلال الحوار الاستراتيجي الكويتي ـ الأميركي حول التعليم والتعاون العلمي وتطرقت الى أفضل الممارسات في التواصل مع الطلبة والانصات لهم وتنمية علاقات الثقة معهم ومعالجة مخاوف الصحة النفسية لدى الطلبة وكيفية كسر حاجز الخوف المجتمعي في الإفصاح عن الضغوط النفسية والاجتماعية.



وأضاف الشاهين أنه لا بد من تأهيل العاملين في المجالات النفسية والاجتماعية والأكاديمية ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الطلبة لتمكينهم من تحديد الطلبة الذين يتعرض إلى ضغوط وصعوبات نفسية واجتماعية ومساعدتهم على التعامل معها وتوجيههم إلى طرق الاعتناء بأنفسهم للاستعداد للحياة الجامعية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للطلبة ومعالجة ما يتعرضون له من مشاكل شائعة خلال حياتهم الدراسية كالتنمر والقلق من الاختبارات والرهاب من التعامل في بعض المواقف ونوبات الهلع وصعوبات النوم والتي قد تدفع بهم إلى اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر سلبا على حياتهم ومستقبلهم.



من جانبها، قالت مستشارة العلاقات العامة والشؤون الثقافية في السفارة الأميركية كريستي واتكنز إن السفارة تثمن التعاون مع الهيئة في هذه الفعالية الهامة التي تدعم الحوار الاستراتيجي الأميركي ـ الكويتي حول التعليم.



وأعربت واتكنز عن سعادتها بهذا التدريب المخصص للمستشارين الأكاديميين والأخصائيين الاجتماعيين ممن يعملون بشكل مباشر مع طلبة الثانوية العامة حيث يعد ذلك أولويه استراتيجية لدى السفارة لإعداد الطلبة بشكل أفضل للحياة الأكاديمية ولتوفير مزيد من الفرص للدراسة في الولايات المتحدة، آمله بأن يكون هذا التدريب خطوة نحو مزيد من المبادرات التي تمهد الطريق لنجاح الطلبة.