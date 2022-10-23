باعتبار شركة Ooredoo، مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر في الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن Ooredoo business الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، أطلقت مؤخرا بطولة كرة قدم لعملائها من قطاع الشركات من مختلف القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة.

الجهات المشاركة في البطولة تمثل قطاعات مختلفة كالقطاع المصرفي، قطاع الإلكترونيات، القطاع النفطي، القطاع الطبي وقطاع التجزئة وغيرها الكثير ليشاركون Ooredoo business في إنجاح هذه البطولة المميزة.



فقد وجهت Ooredoo business دعوة إلى جميع الجهات المشاركة في البطولة لحضور قرعة البطولة في 5 أكتوبر بالمقر الرئيسي للشركة لتجربة أجواء بطولة كأس العالم في المبنى ومعرفة مواجهات دور المجموعات، الأمر الذي ساهم في دخول الشركات أجواء البطولة قبل انطلاقتها.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo، سليمان الحمود: «نهدف دائما إلى الارتقاء بكل الأنشطة الاجتماعية ومشاركتها مع عملائنا أصحاب الشركات من مختلف القطاعات.

لقد تم إطلاق هذه البطولة بين مختلف القطاعات وذلك من مبدأ تمييز عملائنا أصحاب الشركات عبر مختلف الجوانب، ومن هذا المنطلق، نظرنا إلى ركائز المسؤولية الاجتماعية والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية ممتعة ليشاركنا في تجربتها عملاؤنا من قطاع الشركات في مختلف القطاعات».



وقد انطلقت البطولة بمشاركة 16 فريقا تمثل الجهات المشاركة في هذه البطولة في 16 أكتوبر على ملعب مدرسة دسمان ثنائية اللغة، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 الجاري ونظرا إلى اقتراب موعد كأس العالم 2022 في قطر، ستمنح Ooredoo business الفائزين أصحاب المركزين الأول والثاني تذاكر لحضور مباريات بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى منح جوائز للاعبين الأفضل في البطولة كجائزة أفضل لاعب، هداف البطولة وأفضل حارس.