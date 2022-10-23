يحيى حميدان



عبر عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس عن سعادته الغامرة بتجاوز الشباب 3-0 والتأهل لملاقاة الساحل الخميس المقبل في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو ولي العهد.

وأضاف دابس أن لاعبي «العنيد» قدموا المطلوب منهم أمام «أبناء الأحمدي» واستطاعوا تحقيق الأهم وهو التأهل، وما يهم في مثل هذه البطولات التي تقام بنظام خروج المغلوب هو النتيجة سواء 1-0 أو 3-0.



وأردف قائلا: «أكثر ما أسعدني هو الخروج بشباك نظيفة (كلين شيت) والوصول المتكرر إلى مرمى المنافس، حيث أتيحت لنا الكثير من الفرص، وهذا الأمر مطمئن بالنسبة لنا ويجعلنا نتفاءل بأن القادم أفضل».

وبين دابس أن لاعبي التضامن حصلوا على راحة من التدريبات أمس (السبت)، على أن يباشروا تدريباتهم اليوم استعدادا للقاء «أبناء أبو حليفة».