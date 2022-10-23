هادي العنزي



طالب نادي السالمية لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بتوقيع عقوبات مغلظة بحق لاعب الكويت فهد الهاجري، وذلك على خلفية ما بدر منه في المواجهة التي جمعت السالمية والكويت.



وذكر السالمية في بيان له جاء على لسان أمين السر العام عثمان الدوسري أن اللاعب الهاجري تعمد ركل الكرة تجاه احتياط فريق السالمية، وكادت تصيب رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ تركي اليوسف، ومدرب الفريق محمد إبراهيم.



كما طالب السالمية بعقوبات تطول «جمهور المنصة» عما بدر منهم من تصرفات خلال المباراة، مضيفا في بيانه «شهدنا قيام عدد منهم بسب وقذف الإداريين، والمدربين واللاعبين، والإساءة لهم، كما قام أحد الحاضرين بالنزول إلى أرضية الملعب، وحاول الاشتباك مع رئيس مجلس إدارة نادي السالمية، والاعتداء عليه، وهو أمر نرفضه ولا نقبله».



وحذر الدوسري في بيان السالمية اتحاد الكرة ولجنة الانضباط من التراخي أو المماطلة أو التأخير في إصدار العقوبات الرادعة، مشددا على أن مجلس إدارة النادي سيتخذ اجراءات تصعيدية تتناسب وحجم المشكلة، لافتا إلى أن مجلس إدارة السالمية يرفض أي محاولة غير مسؤولة لتعكير صفو أجواء بطولة كأس سمو ولي العهد.



من جانبه، أكد الشيخ تركي اليوسف في مداخلة بالقناة الرياضية الثالثة، أنه لم يتطرق إلى اللاعب فهد الهاجري، وكان حديثه مباشرا للحكم يعقوب السهيل، منبها بضرورة إعطاء بطاقة مستحقة للاعب جراء خطأ ارتكبه، وقال: «بداية أبارك لجماهير ولاعبي السالمية على الفوز، والأداء البطولي الذي قدمه لاعبو السماوي، في مباراة جميلة من الطرفين، وفيما يتعلق باللاعب فهد الهاجري فإنني لم أكلمه إطلاقا، كما لم تصدر مني تجاهه أي إساءة، وكلامي كان موجها للحكم السهيل، وهو المعتدي بوجود الشهود من لاعبين، وحكم رابع، ولا انتظر من اللاعب أي اعتذار، ولن أقبل منه ذلك».



وأشار الشيخ تركي اليوسف إلى أن المطالب التي أثارها فهد الهاجري في حديثه لـ «بين الشوطين» بشأن مستحقات مالية له في ذمة النادي، فإن حق التقاضي في المحاكم مفتوح لأي لاعب.



من جهته، أوضح مدافع «الأبيض» فهد الهاجري أن ما قام به من تصرف خلال المباراة جاء نتيجة تلفظ رئيس نادي السالمية تجاه أسرته وتحديدا والدته، مما جعله يقوم بهذا الفعل، مضيفا: «أعتذر لجميع من كان في الملعب، سواء الجهاز الإداري للسالمية، أو الجهاز الإداري للكويت، وجميع اللاعبين والحكام والجمهور، ولا أعتذر لتركي اليوسف عما بدر منه من قول تجاه والدتي».