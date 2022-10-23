اختتمت أول من أمس (الجمعة) على شاطئ (مارينا كريسنت) بطولة الخليج للدراجات المائية (الماراثون) الجولة الثالثة والأخيرة والتي نظمها نادي الرياضات البحرية تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة.



وأسفرت النتائج في فئة الأشبال عن تحقيق فارس رمضان المركز الأول، بينما استطاع سعود وسعيد العوضي من دولة الإمارات الحصول على المركزين الثاني والثالث، وفي فئة المحترفين، حقق سلمان العوضي من الإمارات المركز الأول، بينما كان المركزان الثاني والثالث لفهد الريس ويوسف العبدالرزاق من نادي الرياضات البحرية.

وفي فئة المبتدئين، حقق متسابقو نادي الرياضات البحرية يوسف العروج وفهد اليعقوب وأحمد عاشور المراكز الـ 3 الأولى، وفي فئة السبارك حصل أحمد الخضاري على المركز الأول، بينما استطاع أحمد الهرمي من مملكة البحرين الحصول على المركز الثاني وأحمد الحمادي من الإمارات على المركز الثالث.



وفي ختام الحفل، تم تتويج أبطال الموسم، ففي فئة كبار المحترفين حقق يوسف العبدالرزاق من نادي الرياضات البحرية بالمركز الأول وحصل سلمان العوضي وأبوبكر المري من دولة الإمارات العربية المتحدة على المركزين الثاني والثالث، وفي فئة المبتدئين حصل المتسابقون يوسف العروج وأحمد عاشور وفوار المكيمي على المراكز الـ 3 الأولى، وفي فئة الأشبال حقق المتسابق فارس رمضان المركز الأول فيما كان المركزان الثاني والثالث للإماراتيين سعود وسعيد حمود العوضي، وشهدت البطولة التنافس في 4 فئات، وهي: (جالس) للمحترفين وللمبتدئين و(سبارك) و(واقف) للأشبال، والمشاركة للكبار كانت من عمر 15 وما فوق أما الأشبال فمن عمر 8 إلى 15 عاما.