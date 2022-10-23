ينظم بنك الكويت الوطني أكبر مهرجان رياضي في الكويت يوم السبت 10 ديسمبر، ويعد لهذا اليوم برنامجا حافلا يتضمن العديد من المفاجآت والجوائز القيمة للمشاركين والمتسابقين.



ويستمر التسجيل على الموقع الالكتروني nbk.com/nbkrun. وينطلق السباق من مسافتين 10 و5 كم على شارع الخليج العربي.

ويبدأ في تمام 8:30 صباحا على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كيلومترا من شاطئ بنيد القار والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC. ويفتح السباق مجال المشاركة من عمر 15 عاما وما فوق.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن الجميع مدعو للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الأكبر على مستوى الكويت.

ويقدم بنك الكويت الوطني من خلال سباق الجري شيئا جديدا ومختلفا ليكون مكانا تستمتع فيه جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار وجوائز كبيرة ومتعددة.



وأضاف التركي أن السباق متمسك برسالته الأساسية، حيث كرس مفهوم الرياضة لحياة وصحة أفضل على مدى 27 عاما كما نجح في حشد آلاف المشاركين من مختلف الأعمار وهذا ما نتطلع إليه يوم 10 ديسمبر حيث ينتظرنا يوم رياضي حافل بالعديد من النشاطات والفعاليات والمفاجآت، حيث سيقام حفل ختامي ضخم في نهاية السباق في شاطئ الشويخ.



ويأتي سباق الوطني للجري في إطار المبادرات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها سنويا تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية المجتمع.

وتشمل مبادرات الوطني مختلف الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتعليمية والرياضية والبيئية التي تسعى إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته على نحو أفضل.



ويتضمن السباق تتويج المتسابقين الـ 12 الأوائل من الفئات المشاركة من النساء والرجال، بالإضافة إلى السحب على سيارة نيسان كيكس 2023 مقدمة من مجموعة البابطين، وفرص استثنائية من شركة أوريدو إلى فرنسا أو قطر لحضور مباراة باريس سان جرمان وكأس العالم، هذه الجوائز يقدمها الشريكان الاستراتيجيان للسباق وذلك إلى جانب مفاجآت وفعاليات مسلية أخرى.



وسيكون على كل متسابق الالتزام بارتداء رقم السباق الذي تسلمه، حيث يتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية تسمح للجنة المنظمة للسباق بمعرفة مركز كل متسابق.

وتتوزع جوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 10 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 1000 دينار، 700 دينار و500 دينار على التوالي.

وجوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 500 دينار، 400 دينار و300 دينار على التوالي.



كما تقدم شركة أوريدو للفائزين من المتسابقين اشتراكات سنوية بخط «شامل» وساعات آبل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وآبل ووتش الترا.