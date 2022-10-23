نجح فارس نادي الكويت للفروسية راكان الحساوي في الفوز بلقب بطولة نادي المسيلة لقفز الحواجز، البطولة المحلية الثالثة للموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بعد منافسة قوية في الشوط الرئيسي على ارتفاع 130 سم بزمن 74.97 ثانية دون نقاط جزاء.



وحقق فارس نادي المسايل عبدالله العوضي المركزين الثاني والثالث، تلاه لطيفة الهاجري وعبدالرحمن الفزيع، وقام بتتويج الأبطال رئيس نادي المسيلة بدر طارق الميلم ورئيس نادي «السكب» محمد الميلم.



وعلى ارتفاع 120 سم، جاءت فارسة الجيل الذهبي نادية المطوع في المركز الأول، وفاز الفارس سليمان الرومي بالمركز الأول على ارتفاع 110 سم، فما تصدر الفارس عبدالعزيز الأذينة الشوط الثاني على ارتفاع 100 سم.



وقال رئيس نادي المسيلة بدر الميلم: «شهدت النسخة المحلية الثالثة التي أقيمت في مضمار نادي المسيلة للفروسية منافسة قوية بين جميع الفرسان سواء في الفئات المبدئية أو المتوسطة أو المتقدمة، وأصبح هناك وعي جماهيري كبير من أولياء الأمور بدعم الفرسان بخيول قوية للمنافسة في المسابقات المحلية بعد الاستعداد الجيد للفرسان في المعسكرات الخارجية».



من جانبه، عبر الفارس راكان الحساوي عن سعادته بالفوز باللقب، مؤكدا أن طموحه هو الوصول إلى العالمية والتأهل للأولمبياد والفوز بميدالية ذهبية أولمبية.