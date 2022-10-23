نظم البرنامج التربوي الصباحي بمركز تقويم وتعليم الطفل فعالية «يوم التخضير» بالتعاون مع فريق «الأيادي الخضراء البيئي التطوعي».



جاءت الفعالية كمساهمة في مبادرة «دلق سهيل» وتأكيدا على أهداف التنمية المستدامة وتحقيقا لمعايير المدن الصحية صديقة البيئة.



حيث توجه 60 طالبا وطالبة مع عدد من أساتذة الهيئة التعليمية والإدارية بالبــرنامــج التــربوي الصباحي إلى منطقة الأندلس، وشارك طلاب وطالبات المراحل التعليمية في الصف الرابع والخامس والسادس بغرس 800 شجيرة وشتلة بحديقة التسامح على مدار ساعتين.



إن الهدف من فعالية التخضير هو ربط العملية التعليمية بالنشاط التربوي لاكتساب معارف ومفاهيم خارج الفصل الدراسي وتكوين خبرات حياتية لدى الطلاب من جهة بالإضافة إلى زيادة الوعي البيئي لدى أبنائنا وبناتنا ونشر الثقافة البيئية ودعما للشراكة المجتمعية من جهة أخرى.



ذكرت مديرة البرنامج التربوي الصباحي أ.سلوى الغزل أن هذه الفعاليات مهمة لأنها تساعد على بناء شخصية الطالب معرفيا ووجدانيا. وتنمي لديه روح الانتماء للوطن الحبيب، كما تمنحه إحساسا بالفخر والإنجاز كلما مروا على المكان الذي ساهموا في تخضيره، وهذا بلا شك يعزز الثقة بالنفس من ناحية ويزيد الوعي البيئي من ناحية أخرى ويمنحهم شعورا بأنهم شركاء في التغيير إلى الأفضل، وانعكس ذلك في الشعار الذي رفعه الطلاب أثناء الفعالية وهو «أنا صديق البيئة ومشارك بالتغيير».



البرنامج التربوي الصباحي هو برنامج تدخل علاجي يساعد الطلاب الذين لديهم صعوبات تعليمية على التعايش مع مشكلاتهم، واكتساب المهارات التي تساعد على ذلك ومن ثم دمجهم في مدارسهم مرة أخرى بعد أن يصبحوا قادرين الاعتماد على أنفسهم في عملية التعلم.