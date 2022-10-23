صرح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر بدر العيدان بأن الجمعية تعلن عن اتاحة جميع مواردها وطاقاتها وأعضائها وخبرائها من الكوادر الوطنية لدعم جهود أعضاء مجلس الأمة في تطبيق الأمن المعلوماتي والأمــن السيبــراني، فيما يتعلق بمعلومات مجلس الأمة الموجودة في الحواسيب والتخزين السحابي.



وبين العيدان أن الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات مستعدة لذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية والندوات واستضافة ورش عمل لتدريب الموظفين على الاستخدام الآمن للبيانات السرية واستخدام البرامج التي تساعدهم في تحقيق الأمن السيبراني.



وأشار العيدان الى أن الجمعية مستعدة أيضا لتقديم الاستشارات التي تدعم سياسة الدولة في تطبيق أمن المعلومات والتحول الرقمي في جميع مؤسساتها.



وأكد العيدان أن هذه الدورات والندوات وورش العمل والاستشارات ستعمل أيضا على تحسين أداء العاملين بمجلس الأمة من خلال تقديم الخبرات المتكاملة لهم في مجال تقنية المعلومات لرفع جودة الخدمات التكنولوجية وكفاءتها مــــن خلال تحسين بيئة العمل وإيجاد الحلول التكنولوجية والتقنية التي تساعدهم على تجاوز الاختراقات الرقمية وتطبيق الأمن السيبراني وضمان سرية البيانات العامة والخاصة والهامة التي يتم تداولها في جلسات مجلس الأمة وضمان عدم تسريبها أو إساءة استخدامها أو استغلالها من أي جهات أخرى.



وختاما، أوضح العيدان أن الهدف مما سبق يأتي من منطلق الإيمان الراسخ بالدور الهام الذي تقوم به الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات لتطبيق الحكومة الالكترونية والتحول الرقمي، ولاسيما الدور الهام الذي قامت به خلال جائحة كورونا من خلال تشكيل فريق عمل تطوعي من أعضاء الجمعية وقيامها بعمل زيارات توعوية لعدد من مؤسسات المجتمع المدني لتقديم استشارات ونصائح وتوصيات تقنية لهذه الجهات لدعم التحول الرقمي والأمن السيبراني المنشود في الكويت والذي تبنته الحكومة لتطوير أعمالها، وتطوير اسلوب تقديم خدماتها الإلكترونية ســــواء للأفراد أو المؤسسات، سعيا منها لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منــــه لدعم جهود الدولة في مجــال تقنيـــــــة المعلومــــات.