الولايات المتحدة وجهة الاستثمار المفضلة للكويتيين وهي أكبر سوق بالعالم وبيئة صديقة للأعمال

أكثر من 1.2 مليار دينار إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021

المهرجان بدأ من هنا وانتشر بدول الخليج والكويت مستضيف رائع للفعاليات الأميركية

واتكينز: تنوع فقرات المهرجان لتلائم مختلف الأذواق وتعكس ثراء الثقافة الأميركية المتنوعة



أسامة دياب

افتتحــت الســـفارة الأميركية لدى البلاد صباح امس فعاليات أسبوع «اكتشف اميركا» «Discover America» في نسخته الثامنة بسباق المشي والجري لمسافة 5 كم في «بوليفارد مول» بالسالمية، يحث يعد المهرجان المتنوع احتفالية مميزة بالعلاقات الفريدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية طويلة الأمد بين البلدين.



في البداية، أعرب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر عن سعادته لإقامة أسبوع «اكتشف أميركا» في نسخته الثامنة بعد توقف بسبب جائحة كورونا، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، موضحا ان المهرجان بدأ من الكويت ومن ثم انتشر في مختلف دول مجلس التعاون، مشددا على ان الكويت كانت دوما مستضيفا رائعا لمختلف الأنشطة والفعاليات الأميركية، لافتا إلى أن السفارة تولي العلاقات بين الشعبين الصديقين أهمية قصوى كجسر من جسور التواصل.



شراكة قوية



وقال هولتسنايدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن البرنامج المميز «Discover America» يعكس الشراكة القوية والمتنوعة بين الولايات المتحدة والكويت، موضحا أن البلدين يتمتعان بعلاقات تجارية قوية تمتد لأكثر من 60 عاما، مشيرا إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.2 مليار دينار في 2021 وحده، متوقعا أن يزداد هذا الرقم في عام 2022 وما بعده، مبينا أن الولايات المتحدة وجهة الاستثمار المفضلة للكويتيين وهي أكبر سوق في العالم مع بيئة صديقة للأعمال، والأفضل في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.



وتوجه بالشكر الى رعاة السباق على دعمهم لهذا الحدث وعلى رأسهم شركة علي عبدالوهاب المطوع، New balance، ودلمونتي وشفروليه، داعيا الجميع الى المشاركة في فعاليات المهرجان من خلال متابعة جدول الفعاليات على مختلف حسابات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي.



من جهته، أعرب الملحق التجاري بالسفارة ايريك بودزورسكي عن سعادته لبداية فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا» في نسخته الثامنة، لافتا إلى أن هذا الأسبوع يعتبر انعكاسا لقوة ومتانة وتنوع العلاقات الثنائية مع الكويت.



بدورها، أكدت الملحق الإعلامي في السفارة كريستي واتكينز على تنوع فقرات المهرجان لتلائم مختلف الأذواق وتعكس ثراء الثقافة الأميركية بهدف تقديم صورة أكثر وضوحا للمجتمع الأميركي مما يعزز من قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.