تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية د.أحمد عوض بن مبارك تناول تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والهجوم الإرهابي الأخير لميليشيات الحوثي على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة وانعكاساتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد الشيخ سالم العبدالله خلال الاتصال على إدانة واستنكار الكويت للهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي والتي تعد تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة ولكافة المساعي والجهود لحفظ الأمن والسلم الدوليين، مجددا التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه. إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الارهابي الذي استهدفت فيه ميليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها امس، أن هذا الهجوم الارهابي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما يؤكد الهجوم الارهابي استمرار نهج ميليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية.