استجابة لخطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وكلمة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبتعليمات نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، عقد نائب المدير العام للتخطيط مبارك الرشيدي اجتماعا مع كل الاشرافيين في البنك من مديرين للادارات ومراقبين ورؤساء أقسام للتأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح والنظم ومدونة السلوك الوظيفي وتقديم افضل خدمة للمواطن الكويتي وفقا للقوانين واللوائح. ويؤكد البنك ان خدماته تقدم بسهولة ويسر للمواطنين دون حاجة لتكبد عناء مراجعة أي من فروع البنك وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وتطبيق «سهل». وتؤكد ادارة البنك حرصها الدائم على خدمة الكويتيين وتلبية متطلباتهم بأبسط وأيسر السبل.



من جانب آخر، اعلنت المتحدثة الرسمية باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي أن البنك اطلق خدمة التوقيع الالكتروني للموظفين العاملين في البنك (Digital Signature) وذلك للتعرف على التوقيع الخاص بكل موظف وهويته في سبيل انجاز المعاملات الداخلية للبنك بوضوح وشفافية، تحقيقا للحوكمة المؤسسية التي دأب البنك على العمل لتحقيقها منذ سنوات.